PINETO: MERCATINI, PRESEPI, CASA DI BABBO NATALE, PISTA SU GHIACCIO, CONCERTI. IL PROGRAMMA

PINETO – Anche per il 2022 il calendario degli appuntamenti per il periodo natalizio a Pineto (Teramo) si presenta ricco di iniziative che spaziano dal teatro alle mostre, a numerosi concerti in teatro e ai mercatini per chiudere con la storica Fiera di Sant’Agnese, l’8 gennaio, a cura dell’Associazione Pinetese Commercianti.

Ad aprire il calendario, caratterizzato da oltre 20 eventi con molte proposte arrivate dalle associazioni e dalle realtà del territorio, il 2 dicembre è stata l’iniziativa Pino d’Oro (a cura dell’Associazione Pinetese Artigiani e Commercianti), il 4 nel Teatro Polifunzionale c’è stato lo spettacolo per famiglie Bianca come la neve prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e da Terrateatro. Nella stessa giornata, alle 17, nella casetta al parco di Scerne c’è stato “Quando piove canto più forte” di Paolo Fiorucci, il libraio di notte.

L’8 dicembre sarà inaugurata la prima mostra dei presepi al piano terra di Villa Filiani a cura dell’Associazione “Amici del Presepio” allestita fino al 6 gennaio 2023, grazie alla collaborazione dell’associazione Commercianti e Artigiani Pinetese. Ci saranno anche opere di presepisti noti a livello nazionale come il maestro Antonio Pigozzi. L’ingresso è libero con apertura dalle 15 alle 19 nei giorni feriali, i festivi e il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19.

Sabato 10 in centro ci sarà l’apertura della pista su ghiaccio “Pineto on ice” a cura di Summersmile e Antares.

Domenica 11 alle 16 nella Chiesa di San Silvestro a Mutignano è in programma il Concerto di Natale con la Fanfara dei Carabinieri in occasione della riconsegna delle opere di Andrea De Litio.

Il 12 e il 13 alle 21,15 al Teatro Polifunzionale doppio appuntamento con la musica diretta da Angelo Valori: il 12 i sarà l’Italian Contemporary Orchestra in “Hits and Strings”, il 13 “Angelo Valori&Medit Voices” in “A Merry Funk Christmas”.

Il 17 dicembre sarà inaugurata a Villa Filiani la casa di Babbo Natale con Le vie dell’Arte aperta dal venerdì alla domenica dalle 17,30 alle 19.

Il 26 alle 18 ci sarà il concerto Natale in Jazz con il coro polifonico Ars Vocalis e il M° Carmine Leonzi al Teatro Polifunzionale.

Il 27 alle 16 e alle 21, sempre in Teatro, ci sarà anche il Natale Ucraino con l’associazione “Il centro culturale dell’Ucraina”.

Il giorno successivo in Teatro alle 16,30 ci sarà il concerto degli allievi dell’Accademia musicale di Spoltore e della scuola di musica Groove Studios di Pescara e Pineto “Piccole stelle brillano” e alle 21 Live Christimas con la direzione artistica di Pina Perinetti e Massimo Di Rocco e la conduzione di Alessia Fabrizio.

Il 29 alle 21 negli stessi spazi ci sarà lo spettacolo teatrale “Vite mandì sta canne, canne mandì sta vite” della Compagnia Teatrale Atriana a cura della Pro Loco di Pineto.

Il 30 sarà proiettato in teatro il film “In viaggio con Jacqueline” nell’ambito di Bibliocine.

Il 6 gennaio le Vie dell’Arte riproporranno nel giardino di Villa Filiani l’amata iniziativa “E se tornassero le befane” e alle 18 della stessa giornata, in Teatro, ci sarà lo spettacolo per bambini “Mulan e il drago” a cura del Teatro dei Colori.

Tra gli altri appuntamenti: il 17 dicembre alle 16 ci sarà una tombolata nella casetta del parco di Scerne con Scerne Lab e alle 17,30 in Teatro l’iniziativa Natale di Pace organizzata da Its San Giuseppe. Il 18 il Comitato Genitori Scerne organizza un mercatino di Natale in Piazza D’Annuntiis e alle 17,30 ci sarà un Concerto di Natale in teatro a cura della Make Music, Music Art e Suono, dal titolo: “Un Natale con Elmer” – favola musicata con i bambini del corso Musica per crescere 6/7 anni. La stessa realtà il 23 proporrà in teatro alle 20,30 un Concerto di Natale sui Beatles. Il 20 il nido per l’infanzia Pollicino propone in teatro alle 18,30 “Un Natale Spettacolare”.

Il 21 Sylvia Pagni proporrà “Natale… è con noi” con l’Accademia dello spettacolo S.L.M. alle 21 al teatro. Il 22 prevista la presentazione del libro “En – I fili del destino” di Aura Di Febo alle 18 a Villa Filiani nella Sala Corneli, mentre alle 20,30 in Teatro l’Associazione Il Cigno propone uno spettacolo di danza e alle 21 a Villa Filiani ci sarà la presentazione del progetto delle Ciclovie del Cerrano “Bike xmas”.

Il 26 nella Chiesa di Sant’Agnese alle 21 ci sarà “Natale è tre forme d’arte: musica, poesia e pittura si incontrano” a cura di Elisa D’Angelo. Il 27 alle 18 nella Sala Corneli di Villa Filiani saranno presentati i libri di Alessio Bronico (Splendora) e di Kristine Maria Rapino (Fichi di marzo).

Per la sera del 31 dicembre il centro anziani Il Fiordaliso organizza un veglione. Il 3 gennaio l’associazione Gioia organizza “Alla ricerca del miracolo della notte di Capodanno” iniziativa dedicata agli ucraini ospiti a Pineto. Il 7 gennaio ci sarà la proiezione del film della Walt Disney “Luca” nell’ambito di Bibliocine.

“Abbiamo proposto anche quest’anno – commenta il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – un programma ricco e vario nel quale cerchiamo di rispondere alle esigenze di tutte fasce di pubblico, con particolare attenzione ai più piccoli, con spettacoli teatrali, la casa di Babbo Natale e le Befane. Torna la pista su ghiaccio e non mancheranno i concerti di Natale oltre a iniziative importanti con la comunità ucraina nostra ospite. Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale tutte le associazioni coinvolte per il prezioso attivismo. Siamo certi che gli appuntamenti proposti saranno graditi dai cittadini e saranno in grado di attrarre anche molte persone dai comuni limitrofi”.