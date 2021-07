PINETO, PROSEGUE FINO AL 29 AGOSTO CARTELLONE DI APPUNTAMENTI DEL CAFFE’ LETTERARIO DEL CERRANO

PINETO – Dopo la presentazione dei libri Per una psicologia del creato di Augusto Di Stanislao, prosegue, oggi (31 luglio 2021) alle 18 il cartellone della rassegna “Caffè Letterario del Cerrano”, una serie di incontri letterari in programma questa estate a Pineto e che terminerà il 29 agosto. Oggi sarà presentato il libro La Signora della Casa di vetro di Vincenzo Pace, domani (1 agosto) ci sarà la lettura teatrale “In Verso… Canto V dell’Inferno. Omaggio in dialetto abruzzese ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il 6 agosto, alle 21,30, sarà presentato il libro Anima Nuda dello stilista Filippo Flocco con la partecipazione dell’attrice Elisa Di Eusanio. Il 7 agosto alle 18 sarà presentato il libro Vanderlust. Per l’Australia in furgoncino di Giorgia Macauda. Le presentazioni di libri proseguiranno anche il 9 agosto, alle 18, con La via del sale di Angelo Panzone e Graziano Paolone; il 12 agosto alle 18 con Rockdown di Carlo Anello e il 18 agosto alle 18 con Terramare di Alessandro Astolfi. Il 29 agosto alle 18 la rassegna si chiuderà con un dialogo tra arte e yoga con le opere dell’artista Sonia Babini e dell’Asd Yoga Sole. Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono nel rispetto dei protocolli anti-Covid vigenti, i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. Per info: torredelcerrano.it e 335.7930903.

“Siamo felici di proporre questo ricco cartellone culturale nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano – commenta il Presidente dell’AMP Fabiano Aretusi – che si aggiunge ai concerti all’alba e alle tante iniziative curate anche dalla Rti Cerrano Sostenibile in collaborazione con le guide del Cerrano che ringrazio. Queste iniziative sono in linea con la nostra volontà di far conoscere l’AMP anche attraverso la cultura, in particolare i libri, la musica, il teatro e l’arte. E’ un ulteriore strumento per avvicinare il più ampio pubblico alla nostra realtà e far conoscere quello che facciamo a tutela dell’ambiente. Ringrazio tutti coloro che hanno scelto Torre Cerrano per presentare la loro iniziativa culturale. Siamo certi ci sarà una buona partecipazione di pubblico per questi appuntamenti che si svolgeranno tenendo conto di tutte le indicazioni per contenere il contagio da Covid-19”.