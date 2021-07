PINETO, QUINTO APPUNTAMENTO CARTELLONE EVENTI ESTIVI: SABATO ANGELO BRANDUARDI

PINETO – Dopo i primi tre appuntamenti con Andrea Scanzi e i Terzacorsia, con il Maestro Vince Tempera e l’artista pinetese Sylvia Pagni, e Mariella Nava con la Melos Orchestra Spettacolo e il rinvio al 16 agosto a causa del maltempo dello spettacolo del gruppo Il Passagallo il cartellone degli eventi estivi di Pineto “A Pineto il Parco è uno spettacolo” prosegue con “The hits tour” di Angelo Branduardi, il quale si esibirà al Parco della Pace il 31 luglio 2021 alle 21,15. Poeta, polistrumentista, compositore, cantore e cultore delle musiche antiche, Branduardi è uno dei più importanti esponenti della canzone d’autore italiana che dagli anni Settanta ha mantenuto intatta la sua freschezza. È un artista che coniuga perfettamente lo spirito pop con la tradizione colta, da Bach a Wagner. Interprete di canzoni indimenticabili come “Cogli la prima mela”, “Alla fiera dell’est”, “Il dono del cervo” e “Gulliver” ha festeggiato i suoi 45 anni di carriera con il suo ultimo album intitolato “Il cammino dell’anima” incentrato sulla Figura di Hildegarde von Bingen, monaca, reclusa secondo la regola di San Benedetto. A Pineto ci sarà la data zero del tour estivo dell’artista che torna sui palchi dopo un anno e mezzo. L’ingresso è a pagamento, biglietto acquistabile sui circuiti ticketone e ciaotickets. L’area sarà aperta al pubblico dalle ore 20. Nel centro di Pineto si ricorda che c’è l’isola pedonale. È quindi vietata la circolazione dei mezzi, sia pubblici che privati, dalle 21 alle 00,30 su Via D’Annunzio.

Si tratta del quinto di una serie di appuntamenti che fino a settembre arricchiranno le serate della cittadina adriatica in uno spazio allestito secondo tutte le normative di sicurezza anti Covid-19. Il Parco della Pace, dopo l’allestimento ad Arena dello scorso anno sta diventando, infatti, uno dei punti di riferimento per l’organizzazione di grandi eventi lungo la costa adriatica per lo spazio di cui dispone, la presenza di un palco ben strutturato e per la sua posizione al centro della città. Tra gli ospiti dell’estate 2021 il 4 agosto La Teatrale – i Negrita Summer tour 2021 (a pagamento); il 7 agosto si esibirà l’Alma Passion Orchestra diretta dal M° Manfredo Di Crescenzo con Daniel Binelli (Bandoneon) con un omaggio al tango di Astor Piazzolla nel centenario della nascita, con la ballerina di tango Cinzia Lombardi e Claudio Hoffman; il 14 agosto James Senese e Napoli Centrale con James is back, appuntamento organizzato in sinergia con l’associazione Risvegli Sonori. Il 15 agosto concerto de Le Ombre e i Camaleonti dal titolo “I favolosi anni ’60”. Il 16 agosto Il Passagallo, il 21 agosto Maurizio Battista proporrà “Che paese è il mio paese” (a pagamento); il 28 agosto Trem Azul feat Javier Girotto con “Vuelvo al sur”; il 4 settembre Antonello Persico e gli Arbor presentano “…mi innamoravo di tutto” di Fabrizio De Andrè. Ultimo concerto-spettacolo, il 5 settembre, è “Sogno e son desto” con Massimo Ranieri (a pagamento). Gli spettacoli sono organizzati dall’Amministrazione Comunale con vari partner e in collaborazione con numerose realtà del territorio, quelli a pagamento vanno prenotati sui circuiti ticketone e ciaoticket.

“La serata con Angelo Branduardi – commentano dall’Amministrazione Comunale – è molto attesa dai tanti fan dell’artista e da quanti amano la musica cantautoriale italiana. Si tratta di un musicista dalla carriera straordinaria che ha saputo muoversi dal pop alla musica colta regalando brani senza tempo e album dal grande valore artistico. Ringraziamo ancora quanti ci hanno supportato e ci supporteranno per le iniziative culturali estive organizzate a Pineto e per garantire la sicurezza durante i vari appuntamenti”.