PINETO SI CANDIDA A “CITTA’ DEL BUON VIVERE” NELLA RETE INTERNAZIONALE “CITTA’SLOW”

PINETO – La città di Pineto (Teramo) si candida ad entrare nella rete internazionale delle città del buon vivere a cura del Movimento Cittàslow.

È stata infatti approvata, con una apposita delibera di giunta, la richiesta per aderire all’ organizzazione fondata in Italia e ispirata al movimento slow food, che ha come obiettivi il miglioramento della qualità della vita nelle città rallentandone il ritmo, in particolare nell’uso degli spazi da parte di una città e nel flusso della vita e del traffico che li attraversa.

La candidatura è il primo step dell’iter di adesione, si apre infatti ora una fase di certificazioni per verificare la rispondenza tra le caratteristiche di Pineto e gli standard per far parte di questa rete.

“La nostra cittadina – commenta in una nota il sindaco di Pineto Robert Verrocchio – ha avviato ora l’iter per la candidatura per diventare una delle cittàslow del territorio italiano e siamo consapevoli degli alti standard richiesti per farne parte. Pineto però si distingue da sempre per politiche attente alla qualità ambientale, al turismo sostenibile e alla qualità della vita. Abbiamo numerose certificazioni che ci confermano questo: la Bandiera Verde dei pediatri, ottenuta per 6 anni consecutivi anche la scorsa estate, la recente bandiera verde dell’agricoltura della Cia, la 18esima Bandiera Blu, le Quattro Vele di Legambiente, i quattro bike smile della FIAB per i comuni ciclabili, il recente ingresso nel circuito delle città dell’olio e la certificazione europea sulle migliori pratiche di gestione ambientale nel settore turistico (l’Emas, Eco-Management and Audit Scheme)”.

“La nostra città, avendo anche un’Area Marina Protetta sul territorio, si distingue in particolare nel settore della sostenibilità e per la tutela dell’ambiente, di recente, tra l’altro, proprio a Pineto si è tenuto un importante corso ASTA (Alta Scuola di Turismo Ambientale) una settimana di formazione, dialogo e confronto con gli operatori locali” prosegue il sindaco. “Pineto è quindi una realtà attenta e consapevole e si distingue anche per lo spazio verde disponibile, la qualità dell’aria e dell’acqua e l’agricoltura di qualità valorizzata anche dalla FilieraCorta del Cerrano. CittàSlow ha una valenza turistico ambientale importante e questa ulteriore certificazione potrebbe rappresentare un altro volano per il turismo sostenibile e per la percezione di Pineto come località dall’alto standard della qualità del vivere”