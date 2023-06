PINETO: SPIAGGE IDEALI PER I BAMBINI, CONFERMATA BANDIERA VERDE DEI PEDIATRI

TERAMO – Importante riconferma per Pineto che ottiene anche per il 2023 l’ambito vessillo della Bandiera Verde dei Pediatri, assegnata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Ad annunciare l’elenco delle località premiate il pediatra e presidente dell’International Workshop of Green flags, Italo Farnetani, da Roccella Jonica (RC).

Quest’anno le Bandiere verdi sventolano su 154 località, ‘promosse’ da ben 2.903 pediatri italiani e stranieri: 146 spiagge sono in Italia, cinque nell’Unione Europea, tre in Africa. La selezione delle spiagge più adatte ai bambini è iniziata nel 2008. Le Bandiere verdi indicano le spiagge ideali per i bambini, con acqua limpida e bassa vicino alla riva, servizi di assistenza e sicurezza, ma anche locali per i genitori.

La bandiera verrà consegnata ai comuni premiati nel corso di una cerimonia in programma per il prossimo luglio.

“Il nostro Comune ottiene questo vessillo ininterrottamente dal 2016, si tratta di una importante riconferma per la nostra città – ha commentato il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – e come sempre ne siamo orgogliosi, questo riconoscimento ha una importante ricaduta sul turismo di settore, legato alle famiglie con bambini e va a premiare anche gli sforzi dei tanti operatori privati di Pineto, dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e della comunità tutta che ha molto a cuore il rispetto per l’ambiente e la qualità della vita. Sono molte le famiglie che scelgono la nostra città per le loro vacanze, soprattutto quanti hanno bambini piccoli, lo spazio verde della pineta, infatti, è un ambiente fresco e rigenerante nel quale giocare e rilassarsi in sicurezza, questo vessillo contribuisce ancor più a rafforzare questo target il riconoscimento assegnato conferma anche che l’Amministrazione Comunale e gli operatori turistici lavorano in sinergia per garantire standard di eccellenza”.

