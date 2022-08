PINETO, TRE VENTENNI IN BICI TRAVOLTI DA UN’AUTO ALL’ALBA: TUTTI RICOVERATI, GRAVISSIMA UNA RAGAZZA

TERAMO – Ore di apprensione nel Teramano dopo il drammatico incidente avvenuto questa mattina all’alba sulla statale Adriatica 16 a Scerne di Pineto, nei pressi della rotonda della zona industriale.

Secondo quanto ricostruito, il conducente di una Fiat Panda, di 34 anni, avrebbe investito per cause in corso di accertamento tre ragazzi, a bordo di due bici. Il giovane si è subito fermato per prestare soccorso.

I ragazzi travolti hanno 21 e 22 anni e sono stati trasferiti in ospedale, una ad Atri, in condizioni meno gravi, e due a Teramo.

Questi ultimi sarebbero in condizioni critiche, una a rischio di morte.

Le delicate operazioni a cui sono stati sottoposti sarebbero durate ore ma una ragazza, anche se l’operazione è tecnicamente riuscita, al momento in coma, è ancora a rischio.