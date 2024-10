PINETO: UNA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA GRAZIE AI FONDI DEL PNRR

PINETO- La Scuola Primaria del plesso Illuminati al centro di Pineto (Teramo) avrà una mensa, l’intervento sarà realizzato grazie ai fondi PNRR. Il Comune di Pineto infatti è risultato vincitore di uno specifico avviso pubblico al quale ha partecipato con il progetto di fattibilità sviluppato dall’ente e condiviso con la dirigente scolastica dell’IC Giovanni XXIII. Dunque ora si procederà allo sviluppo del progetto esecutivo e quindi alla realizzazione dell’opera che prevederà l’ampliamento di una parte della Scuola interessata, con vari interventi e un significativo ampliamento.

“Abbiamo partecipato a questo avviso pubblico – dichiara l’assessora all’Edilizia Scolastica del Comune di Pineto, Jessica Martella – per l’esigenza di ammodernare i plessi scolastici in linea con le esigenze della nuova didattica e nel caso specifico per garantire ai ragazzi un locale mensa adeguato e efficiente. Ringrazio sentitamente gli uffici dell’ente per l’ottimo lavoro svolto e per la cura che metteranno negli step successivi”.