PINEWOOD FESTIVAL: ARTICOLO 31 A L’AQUILA IL 14 LUGLIO

L’AQUILA – “Un urlo per gli Articolo 31 live sul palco di Pinewood Festival”, all’Aquila.

Dopo la reunion consacrata con la partecipazione al festival di Sanremo e dopo la data zero del 14 maggio al palazzetto dello sport di Vigevano già annunciata e i 4 sold out al Mediolanum Forum di Milano del 18, 19, 24 e 25 maggio, gli Articolo 31 annunciano altre quattordici date estive.

J-Ax e Dj Jad saranno il 1 luglio a Bellinzona, 4 luglio Legnano (Mi), 9 luglio Alba (Cn), 12 luglio Brescia, 14 luglio L’Aquila, 16 luglio Bologna, 19 luglio Roma, 22 luglio Servigliano (Fm), 28 luglio Catania, 30 luglio Matera, 2 agosto Roccella Ionica (Rc), 12 agosto Cattolica (Rn), 15 agosto Olbia, 19 agosto Lecce. Opening di tutte le date: Dj Set Wlady.

“È bastato rivederli sul palco di Sanremo per spazzare via i lunghi anni della loro assenza sulla scena musicale italiana. Ora è finalmente tempo di tornare a fare festa, cantando a squarciagola tutti i successi di un duo che ha scritto la storia del rap italiano, da Tranqi Funky a Ohi Maria, passando per Domani Smetto e Italiano Medio, fino al nuovo singolo ‘Un Bel Viaggio'”, scrivono gli organizzatori del Pinewood.

