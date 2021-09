PINEWOOD FESTIVAL L’AQUILA, L’APPELLO: “AIUTATEMI A RITROVARE LA MIA CHITARRA”

L’AQUILA – “Durante il Pinewood ho messo a disposizione la mia chitarra acustica Norman, era depositata in uno degli stand dell’organizzazione, contenuta nella sua custodia rigida nera. Purtroppo qualcuno ha pensato di portarsela via”.

La denuncia arriva da un volontario del Pinewood Festival , che si è svolto dall’8 al 12 settembre all’Aquila nel parco dell’ ex Reiss Romoli, che lancia un appello: “prego chi l’ha presa di restituirmela, e prego chiunque può darmi notizie di farlo, in modo che io possa recuperarla”.

In particolare, spiega in una breve nota: “La chitarra è di acero canadese non verniciato, è quella che vedete in foto, non ha un grande valore economico, ma per me ha un enorme valore affettivo. Mi appartiene da quasi 30 anni, l’acquistai poco più che adolescente con i soldi regalati da mia nonna, che ora non c’è più. Grazie a lei ho imparato a strimpellare, ed è passata tra le mani di molte persone a cui tengo molto, come i miei figli e nipoti”.

Per informazioni e comunicazioni: guitarlostinthepinewood@gmail.com