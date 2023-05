PINEWOOD FESTIVAL L’AQUILA: TRE GIORNI DI MUSICA DAL VIVO, IL PROGRAMMA DAL 14 AL 16 LUGLIO

L’AQUILA – Dopo il successo della precedente edizione che ha coinvolto 18mila persone, il Pinewood Festival – in collaborazione con Vivo Concerti – torna con tre giorni di musica dal vivo (14, 15 e 16 luglio), all’Aeroporto dei Parchi, all’Aquila.

Annunciata anche la lineup definitiva in arrivo nella suggestiva location abruzzese, fulcro intorno al quale graviteranno i nomi fra i più interessanti della musica italiana contemporanea: Articolo 31, Big Mama, BNKR44, Guè, Lazza, Levante, Miles (dj), Nello Taver, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shari, Salmo Verdena e molti altri.

Ecco la lineup confermata:

venerdì 14 luglio- Day 1

ARTICOLO 31

GUÈ

NELLO TAVER

SHARI

MILES (DJ)

ARSSALENDO

YASMINA

INDIEMEN (DJ)

sabato 15 luglio – Day 2

SALMO

VERDENA

LEVANTE

ROSE VILLAIN

BARTOLINI

VOINA

OKGIORGIO

INDIEMEN (DJ)

domenica 16 luglio – Day 3

LAZZA

ROSA CHEMICAL

BNKR44

BIGMAMA

VALE LP

GBRESCI

BNKR44 (DJ)

LORENZO BAGLIONI (DJ)

Su DICE sono già disponibili gli abbonamenti full pass e i biglietti per le singole giornate.

INFORMAZIONI SUL PINEWOOD FESTIVAL

Pinewood festival è un festival musicale italiano nato nel 2018 e prodotto da Nutwork srl. Prende vita da un’idea giovane e ambiziosa, con lo scopo di sostenere la rinascita del tessuto socio-culturale della città de L’Aquila in seguito al sisma del 2009, divenendo presto uno degli eventi di riferimento nazionale per tutti gli appassionati della nuova scena musicale italiana. Nel corso delle quattro passate edizioni e spin-off ha ospitato più di 100 artisti, tra i quali nomi del calibro di: Pinguini Tattici Nucleari, Blanco, Rkomi, Franco 126, Massimo Pericolo, Mace, Sick Luke, Coma_Cose, Tananai, Canova, Psicologi, Myss Keta, Ditonellapiaga, Fast Animals and Slow Kids, Giorgio Poi, Pop X, Nu Guinea, Post, Nebbia, Speranza, Night Skinny, Postino, Gomma, Populous, Sxrrxwland, Mèsa, Pippo Sowlo, Voina, Masamasa, Dr. Pira, I miei Migliori Complimenti, Bruno Bellissimo, Lemandorle.

