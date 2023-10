PISCINA COMUNALE DI GUARDIAGRELE DATA IN GESTIONE PER 25 ANNI: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER RISPARMIARE

CHIET – Si è chiuso il bando per la gestione della piscina comunale di Guardiagrele (Chieti) con l’aggiudicazione alla società 3Dwellness srl che, secondo quanto stabilito dalla gara di affidamento, avrà in gestione la struttura per una durata di 25 anni. Con l’obbligo di installare un impianto fotovoltaico per l’approvvigionamento semi-autonomo dell’energia, abbattendo così i costi necessari al funzionamento, del costo di 350 mila, realizzato con il finanziamento della Regione Abruzzo e concesso al Comune di Guardiagrele.

Nei prossimi giorni si concluderà anche l’iter burocratico per l’aggiudicazione definitiva con la firma del contratto. La gestione della società aggiudicatrice prevede una piscina fruibile ed accessibile a tutti, con la proposta di concepire diverse fasce orarie ed attività che tengano conto non solo delle categorie agonistiche, ma anche di famiglie, bambini, anziani e soggetti con disabilità, mediante attività di inserimento e propedeutica al nuoto, tali da coinvolgere tutte le fasce di età, dai bambini agli adulti, garantendo anche attività di tipo riabilitativo.

“Finalmente, dopo un lungo periodo di stallo causato dalla pandemia, oltre al fortissimo aumento dei costi dell’energia, che ha portato la precedente gestione ad interrompere le attività, la piscina comunale torna a fornire un servizio essenziale alla città – dice con soddisfazione il primo cittadino Donatello di Prinzio – abbiamo sfruttato il periodo di chiusura per svolgere alcuni lavori di manutenzione necessari e per realizzare la sostituzione degli infissi dei locali spogliatoio, così da continuare verso il completo efficientamento energetico, abbattendo i costi di gestione della struttura, e riconsegnarla non solo più funzionale ma anche più accogliente. Nei prossimi giorni si proseguirà con l’incontro con tutti i soggetti coinvolti per redigere il cronoprogramma delle attività necessarie al ripristino della piscina e quindi alla riapertura, che certamente richiederà del tempo, ma siamo certi non deluderà le aspettative”.