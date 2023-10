PISTA CICLABILE IN VAL VIBRATA: D’ANNUNTIIS, “OK AL SECONDO LOTTO CON FONDI PER 807MILA EURO”

TERAMO – “La Corte dei Conti ha registrato il decreto con il quale il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha finanziato, con un importo di 807.200,00 euro su proposta della Giunta Regionale, il prolungamento della ciclabile che dalla costa raggiunge l’interno della vallata” – dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis. Viene finanziato, anche con la partecipazione della Regione Abruzzo, il tratto che dal confine tra Corropoli e Alba Adriatica attraversa Nereto e arriva a Sant’Omero”.

“E’ un intervento che mira a riqualificare il sistema ambientale, a promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto e svago – prosegue il sottosegretario D’Annuntiis – valorizzando la vallata sotto il profilo turistico-culturale-ricreativo. Nei prossimi giorni gli uffici regionali comunicheranno all’Unione dei Comuni della Val Vibrata, ente attuatore, la concessione del finanziamento in modo da partire con le attività necessarie per la realizzazione dell’intervento. Si tratta – conclude il sottosegretario D’Annuntiis – di un ulteriore segno di vicinanza della Giunta Regionale ai nostri territori. Ora, con le future programmazioni, porteremo a compimento, fino a Civitella del Tronto, questa opera fondamentale per il miglioramento ambientale e lo sviluppo turistico della Val Vibrata”.