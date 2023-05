PISTA CICLABILE IN VAL VIBRATA: OK DALLA REGIONE AI FONDI PER IL PROLUNGAMENTO CON 807MILA EURO

PESCARA – La Giunta Regionale ha finanziato, con un importo di 807.200,00 euro, il prolungamento della ciclabile che dalla costa penetra all’interno della vallata. Lo comunica il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis.

Grazie ad una rimodulazione di fondi viene finanziato il tratto che da Corropoli attraversa Nereto e arriva a Sant’Omero. L’intervento – prosegue il sottosegretario D’Annuntiis – ha le seguenti finalità: ⁃ Riqualificare e valorizzare il sistema ambientale; ⁃ Promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto e svago, sia in ambito urbano che extraurbano; ⁃ Realizzare un sistema di interventi per una valorizzazione della vallata sotto il profilo turistico-culturale e sportivo-ricreativo;

Si tratta – conclude il sottosegretario D’Annuntiis – di un ulteriore segno di vicinanza della Giunta Regionale al territorio della Val Vibrata, e per questo ringrazio l’assessore Campitelli per aver raccolto le sollecitazioni del nostro territorio. Ora continua l’impegno per portare a compimento, e quindi fino a Civitella del Tronto, questa opera fondamentale per lo sviluppo turistico della Val Vibrata, che potrà essere completata con le risorse della imminente programmazione dei fondi strutturali.