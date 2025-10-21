PISTA CICLABILE NATURALE GRAN SASSO: MARSILIO, “FINANZIATO COMPLETAMENTO 56 KM DI STRADE BIANCHE”

L’AQUILA – La Regione Abruzzo accelera sulla valorizzazione del Gran Sasso con un piano integrato di interventi dedicato alla Pista Ciclabile Naturale.

Su indirizzo del presidente Marco Marsilio – si legge in una nota -, il Comitato d’indirizzo della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, presieduto dal consigliere Mario Fiorentino, ha approvato oggi la proposta di riprogrammazione delle economie del bando “Fare Centro” e l’assegnazione delle relative risorse per il finanziamento dei nuovi progetti per il completamento della pista ciclabile naturale del Gran Sasso” e per iniziative promozionali triennali. Si tratta di interventi complementari.

Un progetto riguarda il “Completamento della Pista Ciclabile Naturale del Gran Sasso”, del valore di oltre 2 milioni di euro, promosso dalla Regione Abruzzo insieme ai Comuni dell’Aquila e del cratere Castel del Monte, Calascio, Castelvecchio Calvisio, Santo Stefano di Sessanio e Barisciano, che va a completare l’intervento già posto in essere dall’Amministrazione regionale per un totale di 56 km di strade bianche ciclabili.

La struttura ciclabile consentirà la fruizione sia alle bici da corsa che alle mountain bike che alle bici gravel ponendosi come obiettivo la valorizzazione complessiva.

L’iniziativa prevede nell’infrastruttura ciclabile naturale anche cippi chilometrici in pietra, la riqualificazione di fontanili storici e la creazione di installazioni artistiche in materiali naturali.

A completare il piano, la Regione ha approvato un secondo progetto da 1 milione di euro per le “Iniziative promozionali della Pista Ciclabile Naturale del Gran Sasso”, che prevede eventi promozionali di caratura internazionale.

“Si tratta di un investimento integrato che mette insieme tutela ambientale, mobilità dolce e promozione del territorio –dichiara il presidente Marsilio – La pista ciclabile diventa così un simbolo dell’Abruzzo sostenibile, che valorizza le aree interne e crea nuove opportunità per le comunità locali. Il territorio del Gran Sasso è uno scenario paradisiaco dove poter pedalare e noi abbiamo il compito di promuovere le sue bellezze e farlo conoscere al mondo”.