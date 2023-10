PISTE CICLABILI A PESCARA: IL COMUNE PREDISPONE UNA SEGNALETICA PIU’ CHIARA PER GLI UTENTI

PESCARA- Intuitiva, chiara, omogenea: anche Pescara ha la sua segnaletica per i percorsi ciclabili, utile ad indirizzare lungo i percorsi ma anche ad evidenziare i principali attrattori, sia funzionali che turistici. Le tabelle che sono in corso di installazione in questi giorni completano il progetto di ciclopolitana, che avvicina sempre di più il territorio alla mobilità del futuro, più economica e sostenibile, attraverso l’utilizzo integrato di diversi mezzi di trasporto che, in un circuito virtuoso, sostituiscono l’auto privata.

“Stiamo lavorando per migliorare la città e quelli che possono sembrare semplici particolari sono invece elementi essenziali per garantire un buon funzionamento della mobilità – sottolinea l’assessore Luigi Albore Mascia – La segnaletica che abbiamo predisposto risponde a quattro esigenze fondamentali: informare, direzionare, mettere in sicurezza e garantire continuità. Indica tracciato e tempo di percorrenza, in modo che il ciclista non debba sovrastimare le distanze, fornisce indicazioni sui percorsi migliori da seguire e lo fa anche lungo le strade carrabili, in modo da segnalare una ciclovia nelle vicinanze. Stabilisce poi le regole di condivisione dello spazio lungo la carreggiata e indica nodi e intersezioni tra i diversi percorsi in modo da garantire interconnessione e fluidità”. La ciclabilità in questo modo diventa un sistema ancora più chiaro e fruibile sia per i cittadini che per i turisti, sia per chi, sempre arrivando da fuori città, decide di spostarsi sulla breve distanza utilizzando, ad esempio, monopattini o biciclette in sharing.

Tabelle con diverse colorazioni indicano i diversi percorsi: blu petrolio per il tratto urbano della Bike to coast che collega Pescara a nord con Montesilvano e a sud con Francavilla, rosso per la ciclovia Dannunziana che ha tra gli attrattori la zona uffici di via Conte di Ruvo, l’Aurum e l’università, verde per la Greenway del lungofiume, verde acceso per la ciclovia mare-università, turchese per la ciclovia dei parchi e fucsia per la circonvallazione-Pendolo. Tutti i percorsi sono poi integrati proprio con la ciclabilità regionale che porta verso San Salvo e Martinsicuro e anche nei centri vicini, con relativa indicazione delle distanze chilometriche da percorrere.