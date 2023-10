PIU’ CONTROLLI IN CENTRO, FORMAZIONE IN CASE FAMIGLIA: VIOLENZA ALL’AQUILA, RIUNIONE IN PREFETTURA

L’AQUILA – Intensificazione dei servizi di intervento da parte delle Forze dell’ordine nelle aree e nei punti ritenuti più sensibili dell’Aquila. Ma anche l’avvio di percorsi condivisi di formazione nei confronti di minori in accoglienza presso le case famiglia.

Queste due delle azioni da mettere in campo e condivise all’esito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi questa mattina in Prefettura, convocato dopo l’ennesimo episodio di rissa tra giovanissimi, ancora sotto i portici di san Bernardino, con un ricoverato all’ospedale.

Le indagini attestano purtroppo il fatto che i protagonisti delle violenze sono spesso i ragazzi che provengono da quelle realtà che ospitano minori stranieri non accompagnati, organizzati in baby gang, e spesso dedite all0 spaccio. Notizia di oggi poi l’arresto di due minorenni tunisini che ad agosto avevano messo a segno una rapina ai danni di un kebab del centro storico.

All’incontro, presieduto dal Prefetto Cinzia Torraco, hanno partecipato il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, accompagnato dagli assessori Laura Cucchiarella, Fabrizio Taranta e Manuela Tursini, il Presidente dell’Amministrazione provinciale, il Questore e i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il consesso, movendo dal più recente episodio della rissa consumatasi nel centro storico della città capoluogo nella sera di sabato 7 ottobre, “ha proceduto a una preliminare ricognizione delle esigenze emergenti in ambito cittadino sul piano delle sicurezza urbana per valutare un’intensificazione dei servizi di intervento da parte delle Forze dell’ordine nelle aree e nei punti ritenuti più sensibili”.

Il Prefetto, “raccogliendo in questo la condivisione valutativa del Sindaco dell’Aquila e dei vertici territoriali delle Forze dell’ordine, ha sottolineato che una risposta efficace all’esigenza di sicurezza della comunità debba essere integrata e multifattoriale e non possa prescindere da un potenziamento mirato anche degli interventi di prevenzione e di educazione alla legalità, in considerazione della rilevata giovane età di chi risulta coinvolto nei fatti di rissa e di violenza”.

Nel solco di un’interlocuzione già aperta con gli Uffici giudiziari minorili competenti, infatti, la Prefettura ha già valutato “l’avvio di percorsi condivisi di formazione nei confronti di minori in accoglienza presso le case – famiglia. E’ stata sentita, tra l’altro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che risulta aver interessato l’Amministrazione regionale per la definizione di un regolamento sui parametri applicabili all’accoglienza dei minori nei centri dedicati, soggetti all’attività di verifica e di controllo”.