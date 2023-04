PIZZOFERRATO: FAGNILLI CORRE PER IL QUINTO MANDATO

PIZZOFERRATO – Ben 5 liste per Pizzoferrato (Chieti) che conta circa 700 votanti, 4 delle quali composte da non residenti e costituite in gran parte da forze dell’ordine.

Sarà quindi lo storico sindaco Palmerino Fagnilli, con “Pizzoferrato nel cuore”, a correre per indossare per la quinta volta la fascia tricolore. Le altre liste sono “Alfa”, candidato a sindaco Emanuele Speranza; “Beta”, candidato Danilo Cocco; “Il Futuro”, candidato Leonardo Di Filippo; “Insieme per crescere”, con la candidata Eva D’Andreamatteo, di 87 anni.

PALMERINO FAGNILLI – PIZZOFERRATO NEL CUORE

Adolfo Emiliano Di Sciullo, Elio Casciato, Loredana Di Paolo, Luciana De Felice, Romeo Casciato, Sonia Di Sciullo, Valentina Calabrese, Valentina Piscitelli, Tiziana De Stephanis.