PIZZOFERRATO: JAUN CARRITO COLPISCE ANCORA, INCURSIONE IN PAESE E DUE CAPRETTI SGOZZATI

CHIETI – Juan Carrito colpisce ancora: l’orso più famoso d’Abruzzo e star del web, amante dei paesi e sempre meno avvezzo alla vita selvaggia, si è reso protagonista di una incursione a Pizzoferrato in provincia di Chieti nel parco nazionale della Majella, dove è riuscito ad entrare in uno stazzo ed a sgozzare due capretti.

Non è il primo avvistamento di Juan Carrito nel comune dell’Alto Sangro, dove già aveva fatto strage di gallina.

A marzo, dopo le sue continue incursioni a Roccaraso, il Parco nazionale aveva catturato Juan Carrito e trasferito presso l’area faunistica di Palena, per un periodi di rieducazione alla vita selvaggia, per trasferito nuovamente in natura, in alta montagna. L’orso ha percorso circa 150 chilomentri, senza mai frequentare centri abitati e cibandosi di erba e formiche

Ma poi le incursioni nei paesi sono ricominciate.

Per di più ora le pile del suo radio collare si sono scaricate e dunque l’animale non è più localizzabile. Già oggi il personale tecnico del Parco interverrà per sostituirle.