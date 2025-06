PIZZOLI: AUTOMOBILE FINISCE NEL BURRONE MA IL CONDUCENTE SI SALVA

L’AQUILA – Un vero miracolo a Cavallari frazione di Pizzoli in provincia dell’Aquila. Un’utilitaria è uscita e fuori strada per poi precipitare nel burrone. Per fortuna il conducente è rimasto illeso a prescindere dallo stato di choc che ne è conseguito. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rimosso l’automobile, assai danneggiata, al termine di una operazione molto laboriosa e lunga.

