PIZZOLI: DISTRETTO SANITARIO, RIAPERTURA VICINA. QUASI FATTA PER TRASFERIMENTO USCA NELLA NUOVA SEDE

PIZZOLI – È in corso il trasferimento delle Unità speciali di continuità assistenziali (Usca) dalla sede che ha ospitato, fino allo scoppio dell’emergenza Covid-19 nel 2020, il Distretto sanitario di base di Pizzoli (L’Aquila), alla sede messa a disposizione dal Comune guidato dal sindaco, Giovannino Anastasio.

Una volta completato il trasferimento, spetterà alla Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, come spiega il primo cittadino, “riaprire il distretto nella sede di sempre, in via Collemusino”.

La struttura che ospiterà l’Usca si trova sulla strada provinciale 29: si tratta di una casetta donata da un’associazione per l’emergenza sisma 2009. (red.)