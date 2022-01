PIZZOLI: FESTA GRANDE PER I CENTO ANNI DI NONNA PERPETUA CICCHETTI

L’AQUILA – “In questo giorno lieto, la nostra Comunità si stringe con affetto alla cara Perpetua Cicchetti, battezzata con i nomi di Perpetua, Agnese il 2 febbraio 1922 nella nostra Parrocchia.

A lei, pizzolana esemplare per fede, laboriosità e tenacia, il Signore conceda ancora tanta salute e tanta gioia anche in questo tempo difficile, in cui nemmeno è possibile festeggiare come si vorrebbe un compleanno così importante. Il caro Renato con cui hai scelto di condividere la tua vita nel matrimonio ti assisterà dal Cielo e farà festa con te, insieme a tutti i tuoi cari che giorno dopo giorno continui ad amare su questa terra”.

Così don Claudio Tracanna, parroco di Pizzoli (L’Aquila), esprime i più sentiti auguri per i 100 anni di Perpetua Cicchetti.

“Come scriveva Papa Francesco nel Messaggio per la I Giornata dei nonni e degli anziani “anche quando tutto sembra buio – scrive nel messaggio il parroco – , come in questi mesi di pandemia, il Signore continua ad inviare angeli a consolare la nostra solitudine e a ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. Lo dice a te, lo dice me, a tutti…. che ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana – specialmente chi tra di noi è più solo – riceva la visita di un angelo! Alcune volte essi avranno il volto dei nostri nipoti, altre dei familiari, degli amici di sempre o di quelli che abbiamo conosciuto proprio in questo momento difficile. In questo periodo abbiamo imparato a comprendere quanto siano importanti per ognuno di noi gli abbracci e le visite, e come mi rattrista il fatto che in alcuni luoghi queste non siano ancora possibili. Auguri cara Perpetua, di cuore! Auguri cara centenaria”