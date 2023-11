PIZZOLI, INAUGURATA NUOVA FILIALE BCC CON CASSA SELF ASSISTITA E ATM EVOLUTO

ROMA – Un’agenzia dotata di ambienti moderni e confortevoli e ricca di servizi, come la cassa self assistita/cassa veloce, che permetterà di eseguire le principali operazioni di sportello in piena autonomia ottimizzando i tempi d’attesa, e l’area self 24 ore su 24 dove la presenza di un Atm evoluto consentirà l’esecuzione di bonifici e il versamento di contanti e assegni oltre alle consuete funzioni di prelevamento del denaro e ricariche telefoniche.

Si tratta della nuova agenzia della Banca di Credito Cooperativo (Bcc) di Roma, inaugurata oggi a Pizzoli (L’Aquila), in corso Sallustio, 107/a, che va ad affiancarsi alle altre 18 filiali della Banca operanti in Abruzzo.

“Questa agenzia – in una fase generale ancora ricca di incognite – rappresenta un importante segnale di ottimismo e fiducia nel futuro – ha detto il presidente Bcc Roma Maurizio Longhi -. Crediamo in questa splendida regione e sentiamo come nostro dovere continuare a sostenere il suo tessuto economico e civico perché l’Abruzzo, per la nostra Banca, rappresenta una seconda casa: conosciamo bene la sua gente, il suo spirito di sacrificio e la robusta rete di piccole e medie imprese che lo caratterizzano”.

“Arriviamo a Pizzoli forti di numeri che sono di grande soddisfazione”, ha aggiunto il direttore generale Bcc Roma Gilberto Cesandri. “Qui in Abruzzo, compresa la filiale molisana di Isernia, la nostra raccolta allargata a settembre 2023 ha toccato quota un miliardo e 328 milioni (+6,6% rispetto a settembre 2022), mentre gli impieghi hanno superato il miliardo di euro (+2%), a conferma di una presenza articolata al fianco di aziende e famiglie”.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, oltre a numerosi soci e clienti, il sindaco Pizzoli Giovannino Anastasio e l’arcivescovo coadiutore dell’Arcidiocesi dell’Aquila Antonio D’Angelo.

La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia. Fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, opera nel Lazio, nell’Abruzzo interno, in Veneto e in Molise con 184 agenzie e oltre 150 servizi di tesoreria. I soci sono 50mila e i clienti 420mila.

Bcc Roma fa parte del Gruppo Bcc Iccrea, il più grande gruppo bancario cooperativo italiano e il quarto gruppo bancario per totale attivo del Paese. Al 30 settembre 2023 Bcc Roma può contare su una raccolta allargata di 14,6 miliardi (+3,8% rispetto all’anno precedente) e impieghi alla clientela per oltre 10 miliardi (+1,3%). La Banca vanta anche 902 milioni di Fondi propri e un Cet1 pari al 19%, largamente superiore ai requisiti prudenziali richiesti. Negli ultimi dieci anni i volumi intermediati hanno mostrato una dinamica di crescita continua: la raccolta totale e gli impieghi sono aumentati rispettivamente del 75% e dell’85%.

La Banca nella sua attività si ispira ai principi fondanti della cooperazione, quali la mutualità e la solidarietà, che si concretizzano nell’orientamento al cliente e nel radicamento sul territorio di riferimento, contribuendo a promuovere il benessere delle comunità dove opera e il loro sviluppo economico e culturale attraverso un’attiva azione di responsabilità sociale.