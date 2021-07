PIZZOLI: LAVORI AL DISTRETTO SANITARIO, ENTRO SETTEMBRE LA RIAPERTURA ANNUNCIATA A PRIMAVERA

L’AQUILA – C’è ancora da attendere per la riapertura del Distretto sanitario di Pizzoli (L’Aquila). La struttura, che era stata chiusa per fare spazio nella prima emergenza Covid-19 alle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) dell’Aquila, secondo quanto annunciato dal sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio, avrebbe dovuto riaprire i battenti a primavera, con le Usca trasferite in una sede vicina individuata e messa a disposizione dal Comune.

Invece la riapertura è slittata di qualche mese, a causa della necessità, da parte del Comune, di effettuare dei lavori per permettere alla Asl di procedere con il rientro in una struttura considerata anche dallo stesso sindaco Anastasio “fondamentale per il nostro territorio”.

Salvo qualche impedimento ulteriore, il Distretto, che comprende, tra gli altri servizi, il Centro unico di prenotazione (Cup), dovrebbe riaprire entro settembre, consentendo così all’utenza di evitare di spostarsi in altre strutture territoriali, come quelle dell’Aquila e di Tornimparte. (red.)