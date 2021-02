PIZZOLI, OTTAVARIO GLORIA IOANNUCCI: “FEDE E VICINANZA PER AIUTARE LA FAMIGLIA IN CAMMINO DOLOROSO”

L’AQUILA – Ottavario di suffragio per Gloria Ioannucci sabato alle 18 alla chiesa parrocchiale Santo Stefano a Pizzoli, in piazza Municipio.

La giovane studentessa universitaria è tragicamente scomparsa a 26 anni lo scorso 10 febbraio, trovata senza vita nella sua abitazione all’Aquila, dopo un suo gesto estremo.

“Ci riuniremo ancora in preghiera per Gloria e per essere vicini ai familiari e condividere il loro dolore – spiega il parroco di Pizzoli, don Claudio Tracanna -, la condivisione, anche se nessuno potrà mai togliere questa sofferenza nel cuore dei familiari e degli amici, è molto importante: sapere che una comunità partecipa al dolore, fa bene alla famiglia colpita da questa tragedia immane, in particolare al papà e alla mamma”.

“La fede e la vicinanza possono aiutare la famiglia in questo cammino molto doloroso che non si chiude mai, ma c’è speranza di potersi un giorno ritrovare. E in questo senso, per una mamma e un papà si tratta della tragedia più grave e del dolore più acuto per un essere umano”.

Centinaia di persone al funerale, nel rispetto rigoroso delle misure anti covid, che si è svolto lo scorso 13 febbraio a Pizzoli.

Una tragedia che ha devastato la famiglia – con il padre, Domenico (nella foto), stimato imprenditore titolare dell’azienda Autodemolizioni San Vittorino, che due anni fa ha perso il fratello, Giuseppe Ioannucci, scomparso a 48 anni per un malore durante un’escursione sul Gran Sasso – e sconvolto l’intera comunità.

Download in PDF©