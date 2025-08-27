PIZZOLI: PROSEGUE IL LAVORO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE INTERNET IN FIBRA OTTICA

PIZZOLI – FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue nei lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Pizzoli (L’Aquila). Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno già coinvolto diverse aree comunali, con l’obiettivo di rendere disponibili collegamenti ultraveloci.

L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop consente di raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo. Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Pizzoli avrà un’infrastruttura che permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

I cittadini possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare delle prestazioni della nuova rete.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – ha dichiarato Francesca Petriacci, Responsabile Operations Area Centro di FiberCop -. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

Gli interventi, che hanno già coinvolto diverse zone del centro urbano, interesseranno la maggior parte del territorio comunale in linea con i piani di realizzazione del PNRR. Per la posa della fibra ottica sono state utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. I lavori di scavo, dove necessari, sono stati realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.