PIZZOLI: RAPINA E FURTO AGGRAVATO, ARRESTATA 27ENNE

PIZZOLI – Riconosciuta colpevole dei reati di rapina, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e anche di altri reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di giovedì scorso, i carabinieri della stazione di Pizzoli hanno arrestato una 27enne residente fuori regione, dando attuazione, in tal modo, all’ordine di esecuzione per la carcerazione, che era stato emesso in precedenza dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica del tribunale ordinario di Tivoli (Roma).

Per tutte le imputazioni è stata determinata una pena complessiva di tre anni e 3 mesi di reclusione, nonché una multa di 2.700 euro.

I fatti per i quali la giovane è stata condannata sono stati commessi in un’altra regione e risalgono a un periodo compreso tra il 2015 e il 2020.

I carabinieri della stazione di Pizzoli hanno quindi provveduto a eseguire l’ordine di esecuzione per la carcerazione e hanno accompagnato la donna arrestata nella sezione femminile del carcere “Le Costarelle” della frazione aquilana di Preturo.