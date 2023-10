PIZZOLI: STANZIATI 8,6 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO DON MILANI

PIZZOLI – Una struttura non solo antisismica, ma anche sostenibile in termini ambientali ed energetici.

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo ha approvato un finanziamento di 8,6 milioni di euro destinati alla demolizione, e successiva ricostruzione, dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani a Pizzoli, in provincia dell’Aquila.

“Questo intervento – si legge in una nota – si rendeva necessario a seguito dei danni causati dal sisma del 18 gennaio 2017. Il costo totale dei lavori ammonta a oltre dieci milioni di euro. Di questi, 1,7 milioni saranno cofinanziati dal Gse, una volta conclusa l’istruttoria definitiva, grazie all’incentivo ‘Conto Termico’ richiesto dal Comune di Pizzoli”.

La firma del Decreto del direttore dell’Usr Abruzzo, Vicenzo Rivera, arriva alla conclusione delle procedure istruttorie e della presentazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione comunale.

“Il territorio dell’Appennino centrale, segnato profondamente dai terremoti degli ultimi due decenni, ci chiama con urgenza ad agire, per garantire la sicurezza e l’efficienza degli edifici pubblici: luoghi dove la vita delle persone si svolge quotidianamente – dichiara nella nota il commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli – La scuola, in particolare, riveste un’importanza cruciale in questo contesto. Non è solo un edificio, ma il cuore delle nostre comunità, dove i nostri giovani crescono e si formano”.

“Ricostruendo il tessuto edilizio scolastico dell’Appennino centrale vogliamo anche innovarlo, al fine di rendere i nostri istituti dei poli di eccellenza, attrattivi e in grado di offrire una formazione di alta qualità. Da quando ho assunto l’incarico di Commissario, ho posto come imperativo il Piano di ricostruzione delle scuole dell’Appennino centrale, assicurandomi che i Comuni e le Province avessero tutto il supporto necessario per tradurre in cantieri i progetti e che ci fossero, al contempo, le risorse economiche necessarie per salvaguardare le classi”.

“Il nostro obiettivo – prosegue Castelli – è duplice: mantenere la continuità educativa per gli studenti mentre ci impegniamo nella ricostruzione, e, contemporaneamente, lavorare per ristabilire il tessuto urbano, economico e sociale che è stato compromesso. Infine, rispetto a questo intervento per la scuola di Pizzoli, frutto della positiva e costante collaborazione con l’Usr e il presidente Marco Marsilio, voglio sottolineare anche il fatto che la scuola è intitolata a Don Lorenzo Milani, di cui proprio quest’anno ricorre il centenario della nascita”.