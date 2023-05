“PIZZOLI VINTAGE”: TRE GIORNI DI SPETTACOLI, SFILATE DI VEICOLI D’EPOCA E RACCOLTA FONDI ONCOLOGIA

PIZZOLI – Tre giorni di intrattenimento all’insegna del “vintage” e della solidarietà per raccogliere fondi da destinare al reparto di Oncologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Street food, spettacoli a tema e musica dal vivo accompagneranno i visitatori nei tre giorni, grazie agli artisti che si sono messi a disposizione gratuitamente per realizzare l’evento di beneficienza.

Venerdì 26 maggio, alle 12.30, presso il castello Dragonetti de Torres, in piazzale della Pace a Pizzoli (L’Aquila), si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Pizzoli vintage”, in programma dal 2 al 4 giugno.

Saranno presenti il sindaco, Gianni Anastasio, il primario di oncologia dell’ospedale San Salvatore, Luciano Mutti, e i rappresentanti dell’associazione “Uomini d’arme città di L’Aquila”, che hanno organizzato l’evento.

Da venerdì 2 giugno fino a domenica 4, Pizzoli sarà teatro di spettacoli, visite guidate e raduni di veicoli storici: biciclette, moto, vespe, automobili e macchine agricole.

In particolare, il 2 giugno sarà dedicato alle due ruote. Saranno presenti le bici storiche del gruppo La Celestiniana, ma anche le vespe e le moto dei club appartenenti a tutto il centro Italia.

Il 3 giugno, invece, sarà dedicato alle macchine agricole con la partecipazione dei club e degli appassionati del centro Italia al memorial day “Virgilio Del Tosto”.

Infine, il 4 giugno ci saranno le sfilate delle auto storiche nelle vie cittadine per tutti gli appassionati ed i curiosi. Tutti i veicoli arriveranno in mattinata e saranno esposti tutto il giorno fino alle ore 18, quando partirà la sfilata per le vie del paese.

Durante i giorni dell’evento saranno organizzate, inoltre, visite guidate ai principali monumenti storici (chiesa di Santo Stefano e Castello Dragonetti – de Torres) e ai percorsi naturalistici intorno al paese di Pizzoli.

Sabato 3 giugno ci sarà anche l’apertura straordinaria del Museo delle arti contadine, nella frazione di Cavallari.