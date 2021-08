PLACET DOPPIA CLASSE LICEO SPORTIVO ATRI, BRANDIFERRI: “PROFICUA COLLABORAZIONE ISTITUZIONI”

TERAMO – “Esprimo grande soddisfazione per la risoluzione positiva della vicenda della concessione della seconda classe al Liceo Sportivo di Atri. Si tratta di una soluzione improntata alla logica e al buon senso, anche alla luce del periodo che stiamo vivendo in cui vanno assunte iniziative e adottate misure che favoriscono e incentivano, e non compromettono, il diritto allo studio”.

Con queste parole la consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri commenta l’autorizzazione dell’autorità scolastica competente alla composizione della doppia classe per la prima superiore, che consentirà ai 46 studenti iscritti per l’A.S. 2021/2022 al Liceo Sportivo di Atri di frequentare regolarmente la scuola scelta, senza essere costretti a superare una selezione o a ripiegare presso altra sede.

“Mi sono da subito interessata alla questione – continua la consigliera di Parità Brandiferri – in quanto ritenevo la mancata concessione della doppia classe una palese negazione del diritto allo studio e una notevole disparità di trattamento in quanto ai 46 ragazzi iscritti veniva preclusa la possibilità di frequentare un Liceo che hanno scelto in totale libertà, giustamente convinti di poter intraprendere la strada migliore per il loro futuro”.

“Ora posso dire di essere molto contenta non solo per i ragazzi coinvolti ma anche per i loro genitori, molti dei quali mi hanno contattata per portarmi a conoscenza della problematica e per sollecitare un mio intervento. Come Consigliera di Parità ho manifestato pubblicamente la mia totale vicinanza e solidarietà a tutti i ragazzi coinvolti auspicando una soluzione che non penalizzasse gli studenti, già fortemente provati dalle conseguenze dell’emergenza pandemica. Il placet allo sdoppiamento della prima classe rappresenta la dimostrazione del fatto che quando le istituzioni remano unite tutte nella stessa direzione, si possono raggiungere grandi risultati per il bene del nostro territorio”.