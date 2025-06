PLAY OFF SERIE C: PESCARA AD UN PASSO DA SERIE B. VITTORIA A TERNI, SABATO RITORNO ALL’ADRIATICO

PESCARA – Passo avanti verso la promozione in Serie B del Pescara che nella gara d’andata dei playoff di Serie C vince a Terni 1-0. Parte meglio la squadra di casa che però dal 12’ è costretta in 10 per l’espulsione di Vallocchia. Match equilibrato per tutto il primo tempo. Nella ripresa, la squadra di Baldini trova il vantaggio con un tiro (deviato) di Letizia. Gol annullato a Cangiano. La Ternana ci prova ma non trova il pari.

Appuntamento per sabato 7 giugno alle ore 21,15 in quella che sarà una cornice sicuramente caldissima, ossia lo Stadio Adriatico.

TERNANA-PESCARA 0-1

56′ Letizia

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio (19′ Fazzi), Cicerelli (81′ Millico); Ferrante (46′ Cianci). All. Liverani.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Meazzi (69′ Valzania), Squizzato (18′ Kraja), Dagasso (81′ De Marco); Merola, Ferraris (69′ Tonin), Bentivegna (46′ Cangiano). All. S. Baldini.

Ammoniti: Squizzato, Merola, Cianci, Valzania, Millico