PLAYADICE: A L’AQUILA UN WEEKEND LUDICO PER TUTTE LE ETA’

L’AQUILA – Il nuovo anno si apre con un evento unico per gli amanti dei giochi da tavolo e da ruolo a L’Aquila: “Playadice – Scopri, Gioca, Connettiti!”.

Il 6 e 7 gennaio, a partire dalle ore 11, l’associazione ludica Playadice invita appassionati e curiosi a partecipare presso la sede di Playadice in Via San Marciano 7, L’Aquila, ad un fine settimana dedicato al divertimento e alla condivisione.

Il primo giorno, l’associazione sportiva dilettantistica Scacchi L’Aquila si unisce al Playadice per un’intera mattinata dedicata agli scacchi. Chiunque può partecipare e giocare nella sede, ricevendo informazioni sul corso di scacchi che partirà a febbraio. Un’opportunità unica per immergersi nel fascino strategico degli scacchi.

Alle 15:00, prende il via il Quick Play Extravaganza, un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire il vasto mondo dei giochi da tavolo. Esperti giocatori e principianti saranno guidati attraverso diverse tipologie di giochi, permettendo a tutti di testarli in postazioni rotanti. (evento su prenotazione)

La giornata culmina alle 21:00 con un Open Play, dove tutti sono invitati a giocare e a scoprire l’associazione, i suoi soci e gli eventi in programma per il 2024. È anche l’opportunità perfetta per sostenere Playadice con il tesseramento e diventare parte attiva della community ludica.

Il secondo giorno promette altrettanto divertimento, con un laboratorio creativo alle 14:30 dedicato a coloro che desiderano approfondire il ruolo di master nei giochi di ruolo. Un’esperienza guidata dal master Barba per trasformare chiunque in un abile narratore. (evento su prenotazione)

Alle 17:00, l’attenzione si sposta sui più piccoli con “Playa Family”, un pomeriggio dedicato alle famiglie, dove tutti possono vivere nuove avventure, creare ricordi speciali e condividere momenti di gioco.

Il weekend si conclude con un secondo Open Play alle 21:30, dando a tutti un’ultima possibilità di connettersi, giocare e scoprire cosa riserva il 2024 per la community di Playadice.

Non perdete l’occasione di iniziare il nuovo anno con un sorriso, divertendovi e creando nuove amicizie presso l’associazione ludica Playadice. Vi aspettiamo numerosi per un fine settimana indimenticabile!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: +39 380 787 5237