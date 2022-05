PLAYOFF CAMPIONATO ECCELLENZA: IMPRESA IN TERRA SARDA, L’AQUILA BATTE 3 A 1 IL TALORO GAVOI

L’AQUILA – E’ iniziata oggi per L’Aquila 1927,nel migliore dei modi la serie di gare di spareggio del campionato d’Eccellenza di calcio, per la promozione alla serie D, con i rossoblù di scena in Sardegna in casa del Taloro Gavoi battuto a domicilio dai rossoblù per 3-1. Tra una settimana il match di ritorno allo stadio Gran Sasso d’Italia.

Il primo tempo frizzante, nonostante il gran caldo, è termina a reti inviolate. Nella ripresa, invece, la formazione ospite a premuto il piede sull’acceleratore e con un terribile 1-2 tra il 45′ e il 48′ a trafitto per ben due volte la formazione di casa con Massetti e D’Ercole. Il Taloro ha provato a reagire e al 76′ a riaperto la sfida con Secchi ma tre minuti dopo Saurino ha trovato il gol del definitivo 1-3. Ora le due squadre attendono la gara di ritorno prevista tra una settimana a L’Aquila.

Esulta il sindaco Pierluigi Biondi: “Una vittoria che consente di guardare con la giusta fiducia alla gara di domenica prossima allo stadio Gran Sasso-Acconcia. I rossoblu sono scesi in campo sentendo tutto l’affetto dei tifosi e di una intera città che ha risposto all’appello che ho lanciato agli inizi della settimana e si è mobilitata per sostenere questa lunga e dispendiosa, anche sotto il profilo economico, trasferta. Al tecnico Lo Re e ai suoi ragazzi i migliori complimenti per un successo che tutti gli sportivi si augurano possa essere confermato tra sette giorni tra le mura amiche per puntare, successivamente, alla promozione in serie D”.