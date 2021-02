PLESSO SCOLASTICO PENNE, QUARESIMALE D’INCECCO (LEGA): “PRECISAZIONI DOVEROSE”

PENNE – “Ci corre l’obbligo di fare alcune precisazioni: l’intervento sul plesso scolastico Laura Ciulli Paratore di via Verrotti a Penne rappresenta il frutto del lavoro svolto, nell’ultimo anno, dalla Giunta regionale tant’è che con la DGR 216/2018 (Giunta D’Alfonso) si approvava l’avviso pubblico iniziale del Piano triennale regionale 2018/2020”.

Lo dichiarano in una nota Pietro Quaresimale e Vincenzo D’Incecco, della Lega, in replica a quanto dichiarato da Antonio Blasioli (Pd): “Facendo un passo indietro, il suddetto intervento non risultava in posizione utile per l’accesso al finanziamento a causa di documentazione mancante, successivamente sanata; detto ciò, si precisa che l’intervento a favore del plesso scolastico di via Verrotti, insieme a quelli di altri comuni, è stato inserito nel Piano per l’annualità 2019, approvato con DGR 288 del 25/05/2020 (Giunta Marsilio)e che il competente Ministero, in data 20/08/21, ha chiesto alla Regione un riallineamento dei dati trasmessi per un errore tecnico rilevato”.

“La delibera di riallineamento è stata adottata nel mese di novembre, DGR 708 del 17/11/2021, delibera con cui è stato ridefinito il Piano per l’annualità 2019 e con cui è stato disposto anche un aumento degli interventi da finanziare”, concludono.

