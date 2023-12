PNALM: APERTE LE CANDIDATURE PER CONCORSO “NUOVE IDEE DI BUSINESS”

L’AQUILA – Al via le domande di partecipazione per il concorso “Nuove idee di Business per il PNALM”. L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale dell’Abruzzo e dal “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”, si propone come stimolo alla creatività e per premiare le idee imprenditoriali innovative all’interno dell’area del parco.

“Dalla valorizzazione della Transumanza, al rilancio dei Parchi come opportunità e non come ostacolo alla crescita, dai provvedimenti contro lo spopolamento delle aree interne alle agevolazioni agli studenti pendolari delle aree montane, questo Consiglio continua a prestare un’attenzione particolare alle politiche della montagna. Quest’ultima iniziativa, rivolta ai giovani, conferma e consacra questa tensione propulsiva dell’Assemblea Legislativa”, dichiara il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

Al bando potranno partecipare i cittadini fino a 35 anni compiuti, singoli o in gruppo, residenti nei dodici comuni abruzzesi compresi nel PNALM. Una commissione valuterà le Startup presentate secondo i criteri stabiliti nel bando, stilando una graduatoria. I migliori dieci progetti selezionati riceveranno un premio di 2.000 euro ciascuno; un contributo utile per dare impulso e concretezza alle idee innovative proposte.

Per partecipare sarà necessario compilare il modello di iscrizione disponibile sul sito www.crabruzzo.it, nella sezione “Primo piano” in homepage o, in alternativa, scaricabile dal Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo, serie speciale n. 209 del 6 dicembre 2023.

La presentazione delle candidature dovrà avvenire esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected], entro le ore 24:00 del 10 Febbraio 2024. Al modulo di iscrizione devono essere allegati una dettagliata descrizione del progetto, un business plan e i documenti d’identità dei proponenti. Il progetto, finanziato dal Consiglio regionale, fa parte delle iniziative che celebrano i cento anni dall’istituzione del “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.