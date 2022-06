PNALM: CONTROLLI ALTA VELOCITÀ CON TELELASER

PESCASSEROLI – Domenica 19 giugno, la Polizia di Stato ha effettuato dei servizi di controllo della velocità con il sistema Telelaser, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’alta velocità in montagna in modo da evitare che la guida dei numerosi centauri pregiudichi la sicurezza degli abitanti dei piccoli centri abitati.

Numerosissime sono infatti le segnalazioni che, nel periodo estivo, raggiungono il Centro Operativo della Polizia Stradale, specie per segnalare motociclisti che sfrecciano lungo le strade montane, che ben si prestano ad evoluzioni per gli amanti delle due ruote.

I dispositivi sono stati attuati dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano sulla SS83 e la SS17 nel cuore del parco nazionale d’Abruzzo in territorio di Pescasseroli e, successivamente, tra Tagliacozzo, Scurcola e Magliano.

Ben dodici sono state le contestazioni agli utenti che hanno superato i limiti prescritti: di queste 10 prevedono la sanzione amministrativa dal 173 a 694 euro, mentre due la sanzione da 543 a 2.170 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

I servizi di controllo della velocità saranno ripetuti, soprattutto nei weekend, al fine di fornire maggiore sicurezza agli utenti della strada.