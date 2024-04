PNEUMOLOGIA: ALL’AQUILA CONVEGNO DOTTOR PRIMOMO CON NUMEROSI ESPERTI ABRUZZESI E DI ALTRE REGIONI

L’AQUILA – Per due giorni L’Aquila al centro del dibattito regionale sulla pneumologia, grazie al convegno in programma venerdì e sabato prossimi al centro congressi ‘Luigi Zordan’ nel capoluogo abruzzese.

I lavori, promossi dal dottor Gian Luca Primomo, direttore del reparto di pneumologia e Utir dell’ospedale San Salvatore e presidente della sezione regionale Aipo (associazione italiana pneumologi ospedalieri) di Abruzzo e Molise, si apriranno venerdì 19 aprile, alle ore 14, e proseguiranno fino alle 19 per riprendere il giorno successivo alle ore 9.

Il tema del convegno, a cui parteciperà anche il presidente nazionale dell’Aipo, Claudio Micheletto, sarà quello della multidisciplinarietà, vale a dire assicurare il miglior livello di assistenza tramite un’azione sinergica che passi attraverso il contributo di più reparti e servizi.

Ventilazione meccanica, asma, neoplasie polmonari e infezioni sono le patologie che saranno sviscerate nel convegno, compresa la fibrosi polmonare. Per quest’ultima patologia all’Aquila, centro di riferimento regionale, al reparto di pneumologia, è stato attivato da aprile un ambulatorio che è aperto il lunedì mattina. L’ambulatorio per la fibrosi polmonare si avvale di una collaborazione multidisciplinare col servizio di reumatologia, diretto dalla prof.ssa Paola Cipriani, e con quello di radiologia, diretto dal prof. Ernesto Di Cesare. Questa nuova attività si aggiunge all’ambulatorio di patologia oncologica polmonare, attivo dal gennaio scorso, e all’ambulatorio per la sindrome delle apnee notturne, entrato in funzione nell’ottobre dello scorso anno.

Peraltro, in tempi brevi, come ulteriore rafforzamento dell’azione di prevenzione, cura e diagnosi, è prevista l’apertura di un ulteriore ambulatorio per l’asma.

Ai due giorni congressuali, in programma venerdì e sabato prossimi, interverranno firme di prestigio del panorama nazionale tra cui Giuseppe Insalaco (Palermo) e Venerino Poletti (Bologna), oltre ai direttori delle unità operative di pneumologia delle altre Asl abruzzesi e a dirigenti medici degli ospedali dell’azienda sanitaria della provincia di L’Aquila.

“Decisivo, per l’impulso impresso al reparto di pneumologia del San Salvatore, in termini di potenziamento e strumentazioni, l’attuazione del piano approntato dalla direzione della Asl 1 Abruzzo, guidata dal Manager Ferdinando Romano, e il trasferimento nel luglio scorso dell’unità operativa al Delta 7 del San Salvatore, passaggio che segnò un salto di qualità non solo sul piano dell’organizzazione logistica e della fruibilità dei servizi ma anche della dotazione tecnologica”.