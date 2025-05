PNEUMOLOGIA: IL 9 MAGGIO CONVEGNO ALL’AQUILA SU FARMACI E TERAPIE PER L’APPARATO RESPIRATORIO

L’AQUILA – Un focus a 360 gradi sulle malattie dell’apparato respiratorio, con illustrazione di casi clinici, terapia e nuovi farmaci, si terrà il prossimo 9 maggio all’ospedale dell’Aquila. I temi saranno dibattuti durante un corso-convegno, con inizio alle ore 9.00, organizzato dal direttore del reparto di Pneumologia-Utir del presidio aquilano, dott. Gian Luca Primomo, che si svolgerà in due sessioni: la prima all’interno dell’unità operativa, la seconda, nel pomeriggio, nella sala Dal Brollo del San Salvatore.

Ai lavori, da titolo: “La pneumologia e terapia intensiva respiratoria dal territorio all’ospedale”, parteciperanno oltre 30 specialisti operanti in diverse branche, tra cui malattie infettive, allergologia, oncologia, neurologia e geriatria.

Il convegno, in particolare, è indirizzato ai medici di medicina generale con i quali si intende perfezionare un percorso di diagnosi e cura fondato su una proficua collaborazione tra ospedale e strutture del territorio. I lavori, condivisi e sostenuti dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano, rientrano nelle molteplici iniziative della Asl finalizzate al miglioramento degli standard di assistenza.

Insufficienza respiratoria, tumore polmonare, asma, fibrosi polmonare, utilizzo di nuovi farmaci sono alcuni dei temi al centro dei corsi che, come per gli anni scorsi, costituiscono un momento importante di confronto e arricchimento per specialisti e medici di medicina generale.

Il convegno, peraltro, assume una particolare importanza alla luce della significativa incidenza delle patologie dell’apparato respiratorio nel territorio aquilano e della conseguente necessità di stabilire protocolli più efficaci di diagnosi e cura tra gli operatori dei presidi ospedalieri e quelli del territorio.