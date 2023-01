PNRR: A FOSSA LAVORI PER OLTRE 3 MILIONI, VALORIZZAZIONE ANCHE AREA CHIESA SANTA MARIA AD CRYPTAS

L’AQUILA – Il Comune di Fossa, in provincia dell’Aquila, ha aggiudicato lavori di opere pubbliche per oltre 3 milioni di euro, con interventi previsti su viabilità, spazi pubblici, impianti sportivi ed efficientamento energetico.

“Si tratta di interventi finanziati con fondi statali, grazie al fondo complementare al PNRR – dichiara il Sindaco di Fossa Fabrizio Boccabella – che prevedono la valorizzazione dell’area antistante la chiesa Santa Maria ad Cryptas, con risorse per 894 mila euro, il rifacimento dalla viabilità in via Madonna delle Grotte, con risorse pari a 168 mila euro, ed in via Osteria per 990 mila euro, oltre la ristrutturazione dei locali ex forno, siti in Via Roma, per 390 mila euro. A tali opere, si aggiungono interventi sull’ impiantistica sportiva, con risorse complessive per a 712 mila euro,con il rifacimento del manto di erba sintetica, oltre alla realizzazione di un nuovo campo padel, e lavori per 24 mila euro di migliorie nel campo di calcetto situato nel villaggio map “San Lorenzo”.

“Sono molto soddisfatto per questo programma di interventi, molto importanti per il nostro comune e che va ad integrare i processi di ricostruzione – conclude Fabrizio Boccabella – con lavori che saranno tutti avviati nel corso dell’anno 2023;un doveroso ringraziamento va all’amministrazione comunale, che ha condiviso questi progetti, ed all’ ufficio tecnico comunale, che con grande impegno ha garantito il pieno rispetto delle tempistiche procedurali previste dal PNRR.”