PNRR: A L’AQUILA AMMODERNAMENTO STADIO TOMMASO FATTORI, E VELODROMO VITO TACCONE

L’AQUILA – Via libera all’ammodernamento dello stadio “Tommaso Fattori” e alla messa in sicurezza del velodromo “Vito Taccone”, come stabilito dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna.

Gli interventi saranno finanziati con le risorse del Fondo Complementare del PNRR per le aree interessate dal sisma con un importo complessivo di 300mila euro.

Ulteriori 200 mila euro sono stati previsti con un altro atto deliberativo per il progetto di installazione di nuove torri faro, l’efficientamento energetico degli spogliatoi, la ristrutturazione degli ingressi e delle mura di recinzione dello stadio Fattori.

“Prosegue il nostro impegno per la modernizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivi comunali. – spiegano il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’assessore Colonna – L’amministrazione comunale ha risposto prontamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza presentando una serie di progetti, che rappresentano un’occasione unica per tutta la comunità, atti a coprire le esigenze del territorio in termini di ripartenza e sicurezza, cui abbiamo deciso di dare la massima priorità”.

“Lo sport aquilano sta subendo una profonda rivoluzione nell’impiantistica per rispondere alla crescente domanda dei praticanti di diverse discipline. Lo sport è un elemento di coesione e crescita determinante per le comunità. Essere diventati, poi, città europea dello sport per il 2022 testimonia un impegno concreto che favorisce questa direzione” concludono sindaco e assessore.