PNRR ABRUZZO: 8 MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE

ROMA – “Una importante bella notizia per l’intero Abruzzo. Sono stati stanziati 8.763.076,76 di euro per 84 scuole abruzzesi grazie al Pnrr – Next Generation EU.

Lo scrive sul suo profilo Facebook la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“In questo modo le scuole abruzzesi ricevono quasi 9 milioni di euro dalla ripartizione delle risorse per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica. Questo intervento straordinario è finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica. Un lavoro importante ed un segnale forte. Sono ancora molte le esigenze e a L’Aquila ci sono altre risorse anche da altri canali di finanziamento. La scuola è una priorità e merita ogni attenzione”, afferma Pezzopane.