PNRR ABRUZZO: ANGELOSANTE, “DOMANI AUDIZIONE DI MARSILIO IN IV COMMISSIONE”

L’AQUILA – ” Domani, a conclusione del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme a Emanuela Grimaldi, responsabile Dipartimento Presidenza, verranno auditi nel corso della IV Commissione per riferire circa le linee di intervento e lo stato di avanzamento a livello regionale dei progetti del Pnrr”.

Lo comunica in una nota Simone Angelosante, capogruppo di Valore Abruzzo e presidente della IV Commissione Politiche europee, internazionali, Programmi della Commissione europea Partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea, che aggiunge:

“Il Presidente Marsilio e la Giunta regionale si erano impegnati, grazie alla risoluzione da me proposta e licenziata all’unanimità dalla Commissione che presiedo, ad avviare un monitoraggio degli interventi posti in essere dalla Giunta regionale per dare attuazione ai contenuti del PNRR gestiti a livello regionale; ad attivare piani di concertazione per individuare gli interventi rientranti nel PNR ed allineare il percorso regionale con quello previsto dal PNRR; ad assicurare il pieno coinvolgimento del Consiglio regionale, nonché la trasmissione della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire l’attuazione e l’impatto dei singoli interventi ” prosegue il capogruppo di Valore Abruzzo ” Una tappa fondamentale per poter successivamente riferire notizie precise ai singoli territori e rendere conto degli step di avanzamento e dei risultati ottenuti”, conclude Angelosante.