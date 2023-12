L’AQUILA – Le conoscenze, le esperienze e le innovative capacità tecniche e professionali, maturate nel tragico terremoto dell’Aquila del 2009 al servizio del miglioramento sismico delle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 e 2017: l’impresa Rosa Edilizia, si è aggiudicata l’importante commessa finalizzata all’adeguamento sismico del Presidio ospedaliero di Foligno per un importo di 13 milioni di euro.

Rosa Edilizia è scesa in campo come azienda capogruppo dell’Associazione temporanea di impresa (Ati) con Edilsystem di Ponte Felcino, in provincia di Perugia.

L’appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale San Giovanni Battista è stato assegnato dalla USL Umbria 2 con un finanziamento nell’ambito del PNRR – Missione 6- Investimento C2-1.2 “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile”.

L’impresa aquilana, guidata dal patron Walter Franco Rosa, è stata scelta in seguito ad una proposta progettuale ed attuativa, migliorativa rispetto all’elaborato messo a gara, molto innovativa di assoluta rilevanza nel panorama nazionale ed europeo “mediante la strategia dell’isolamento di base” che prevede un intervento di adeguamento sismico che si concretizzerà perseguendo un obiettivo duplice destinato a fare scuola: come sottolineano i tecnici ed i progettisti partner di Rosa Edilizia in questa commessa “la massima sicurezza sismica della struttura sanitaria e l’esecuzione dei lavori senza interruzione delle attività ospedaliere, con la installazione alla base dell’edificio di circa 700 isolatori”.

Le modalità proposte per l’ospedale di Foligno nascono dalla vincente esperienza attuata con l’intervento, in Ati tra Rosa e la impresa Ricci di Castel di Sangro, a palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale abruzzese all’Aquila, per riparare i danni causati dal sisma, che ha portato la infrastruttura pubblica tra le cinque più sicure al mondo dal punto di vista antisismico, anche con un moderno sistema di controllo legato alla installazione di sensori negli isolatori. Altro intervento è stato quello effettuato sulle torri dello stesso palazzo dell’Emiciclo, con la stessa modalità di lavori senza interruzione dei servizi e delle attività.

“Sono orgoglioso del fatto che la mia azienda è stata scelta per una commessa importante che in qualche modo porta in alto il nome dell’Aquila e delle buone pratiche maturate nella ricostruzione post terremoto dell’Aquila – ha spiegato il patron Rosa -. Le soluzioni proposte alla USL Umbria 2 sono di assoluto valore innovativo e di efficacia e sono state possibili grazie alle esperienze fatte all’Aquila”.

“Attraverso l’inserimento alla base dell’edificio di circa 700 isolatori, collocati nei locali tecnici dell’interrato, senza interferire con le attività dell’ospedale, – hanno commentato i progettisti -, sarà possibile ottenere un sostanziale incremento della sicurezza ed in particolare il conseguimento del cosiddetto obiettivo ‘Zero Damage’: danno zero dopo un evento sismico, anche severo, mantenendo la piena funzionalità. Per tipologia e dimensioni di intervento il lavoro si pone ai massimi livelli nel panorama ingegneristico nazionale ed europeo”.

L’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno è una struttura esistente, in piena funzionalità, che comprende tutte le specialità e le diverse modalità assistenziali, quali degenza ordinaria, day hospital, terapia intensiva, di emergenza e di primo soccorso. Nella rete ospedaliera regionale umbra è classificato come “ospedale incluso nella rete di emergenza sanitaria con Dipartimento di Emergenza e Accettazione di primo livello”: ha una capacità di quasi 500 posti letto, comprende 12 sale operatorie e si sviluppa su oltre 53mila metri quadrati.