PNRR APPRODA IN PARLAMENTO, TORTO (M5S): “OCCASIONE DI SVILUPPO PER L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Questo è un momento di estrema rilevanza per il nostro paese e sarà fondamentale per porre le basi di una nuova crescita e un nuovo sviluppo anche per la nostra regione Abruzzo”, commenta così la deputata del M5S Daniela Torto, la notizia di ieri che ha visto il Governo trasmettere al Parlamento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

E prosegue, “il Pnrr prevede un rafforzamento della Zona Economica Speciale (Zes) Abruzzo attraverso una semplificazione del sistema di governance, al fine di favorire meccanismi che possano garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi ed anche per favorire l’insediamento di nuove imprese. La riforma riguarderà l’attività e i poteri del Commissario che avrà la titolarità del procedimento di autorizzazione unica e sarà l’interlocutore principale per gli attori economici interessati a investire sul territorio di riferimento”.

Continua la pentastellata, “in più, un altro importante investimento previsto riguarda l’attuale sistema delle infrastrutture del trasporto in Italia, che sconta carenze e ritardi che nel tempo hanno determinano livelli di qualità dei servizi difformi su tutto il territorio nazionale, limitando di fatto le possibilità di movimento delle persone e lo sviluppo delle aree interne, lasciando intere comunità isolate. Per questo con il PNRR si andrà a migliorare la connettività trasversale attraverso linee diagonali ad alta velocità, che per il nostro Abruzzo si traduce in un potenziamento dei collegamenti ferroviari Ovest-Est da Roma a Pescara. Si prevede quindi la realizzazione delle prime tratte di un progetto che, una volta completato, permetterà un risparmio di tempo di 80 minuti sulla linea Roma-Pescara e un aumento della capacità da 4 a 10 treni/ora sulle tratte raddoppiate (con la possibilità di istituire servizi metropolitani tra Chieti e Pescara); inoltre, le prestazioni della linea saranno adeguate a consentire anche lo sviluppo del traffico merci”.

Insiste la parlamentare, “a tutto ciò si aggiunge anche la previsione di riqualificazione funzionale, miglioramento dell’accessibilità e intermodalità di stazioni di dimensioni medio-grandi, e con alti volumi di traffico, che abbiano un’importanza strategica dal punto di vista trasportistico e/o turistico, descritte come stazioni del circuito Easy&Smart, tra le quali è stata individuata anche la città di Pescara”.

Conclude la deputata del M5S Daniela Torto, “sono convinta che il PNRR sia un’occasione e un’opportunità per l’Italia intera, che può davvero permetterci di far ripartire il nostro paese con una marcia in più, anche dopo questa orribile pandemia e le tante difficoltà che ci ha portato”.