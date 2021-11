PNRR: APPROVATO CON DECRETO ELENCO AREE INDUSTRIALI ABBANDONATE ABRUZZESI DA RIQUALIFICARE

ROMA – La ex DG RiA con Decreto prot.222 del 22 novembre 2021 ha approvato l’elenco dei siti orfani da riqualificare al fine dell’attuazione dell’investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per la Regione Abruzzo, sono stati individuati 8 interventi con una copertura di superficie complessiva superiore a 10 ettari localizzati rispettivamente a Roseto degli Abruzzo – Discarica comunale dismessa “Colle Quattrino”, Pescara – Discarica comunale dismessa “Micarone”, Chieti – Discarica comunale dismessa “C.da Gracilana”, Pescara – Discarica comunale dismessa “Colle della Lucertola”, L’Aquila – Discarica comunale dismessa “Costa Verde”, Chieti -Dragaggio del Ponte (di G. Pagnini &Co.S.a.s),Chieti – sito ex Eco Trans S.r.l (Consorzio ind.le CH-PE), Teramo – Sito Costruzioni Aeronavali Srl.

A darne notizia la deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Grippa che sul punto dichiara: “Il PNRR è sicuramente una grande opportunità per tutto il Paese e per la nostra Regione rappresenta un’occasione per risolvere diversi problemi ambientali aperti da molto tempo. L’obiettivo è quello di recuperare il suolo potenzialmente contaminato delle aree industriali abbandonate per cui non è individuabile il responsabile dell’inquinamento e dare al terreno di questi siti, cosiddetti orfani, un nuovo utilizzo, favorendone il reinserimento nel mercato immobiliare e promuovendo l’economia circolare”. I singoli siti ed i correlati interventi da realizzare per la riqualificazione saranno successivamente definiti in un Piano d’azione.