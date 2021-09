PNRR, BRUNETTA: “ABBIAMO BISOGNO DI DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

ROMA – “Il Pnrr è quel contratto che dà percezione di stabilità” e “tutti vogliono giocare al gioco del Pnrr ” quindi “se il gioco durerà il tempo previsto di 5-6 anni ci potrà essere il cambiamento vero in Italia, ma abbiamo bisogno di sette anni con il presidente della Repubblica nella figura di Mario Draghi”.

Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta al Festival delle Città, promosso da Ali – Autonomie Locali Italiane.

“Per uscire dalla crisi economica e dalla pandemia e per essere leader in Europa, io credo che la persona che ha più titolo per garantire questo per i prossimi 7 anni e cioè per tutta la durata, e anche qualcosa di più, del Pnrr, sia proprio il presidente del Consiglio”.

“Non c’è aria di crisi di governo – ha aggiunto Brunetta – c’è la consapevolezza che se cade Draghi lo spread va a 600 a 800 e siamo in default quindi Draghi è come un’assicurazione sulla vita”.