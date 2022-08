PNRR: COMUNE DI AVEZZANO ASSUME DUE INGEGNERI E UN ECONOMISTA

AVEZZANO – Nuove risorse umane al comune di Avezzano per gestire i finanziamenti arrivati grazie al PNRR. Porte aperte a tre nuovi professionisti, due ingegneri ed un economista, per portare avanti nel modo migliore i progetti ambiziosi per i quali l’amministrazione ha già avuto l’ok.

La Giunta avezzanese ha deliberato l’assunzione a tempo determinato, per tre anni ed ora si aprirà la procedura di selezione.

Nello specifico, si tratta di un laureato in Ingegneria Gestionale (vecchio ordinamento – LM31 – 34/S) uno in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento – 28/S – LM23/LM24/LM26) oppure Ingegneria Edile-Architettura (vecchio ordinamento – 4/S – LM4) e un laureato in Economia (vecchio ordinamento – 64/S, 84/S – LM56/LM77)

Tutti e tre opereranno a pieno regime.

Si tratta, ovviamente, di posizioni non dirigenziali ma di personale altamente qualificato, con conoscenze specifiche, e che provvederà all’attuazione dei progetti in modo efficiente e spedito.

La selezione dei tre nuovi professionisti verrà effettuata attraverso un bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni e del quale, ovviamente, il Comune darà ampia informazione e pubblicità.