PNRR: CONSIGLIO DI STATO RESPINGE RICORSO DI LAMA DEI PELIGNI SU ESITO BANDO CALASCIO

CALASCIO – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Lama dei Peligni (Chieti) che chiedeva l’annullamento dell’esito della graduatoria che ha assegnato a Calascio (L’Aquila) la vincita del Bando Borghi linea A, il famoso ‘bando dei 20 milioni’ all’interno del Pnrr.

In una nota il Comune spiega che “la pronuncia sottolinea la validità del progetto e ne ribadisce l’importanza strategica per l’intero territorio regionale, con la Rocca di Calascio che si conferma un patrimonio di valore per tutta la comunità abruzzese e per l’Italia”.

“Con questa conferma, ribadiamo l’impegno di rendere la Rocca di Calascio e Calascio un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio abruzzese. Si tratta di un progetto che guarda al futuro e unisce passato, presente e innovazione per il bene dell’intera Regione – ha dichiarato il sindaco di Calascio Paolo Baldi – Siamo consapevoli della responsabilità e orgogliosi di poter rappresentare l’Abruzzo attraverso un bene così prezioso”.

Nel 2022 ci fu un’altra decisione favorevole a Rocca Calascio: il Tar d’Abruzzo respinse il ricorso del Comune di Castelli (Teramo) in merito all’assegnazione a Rocca Calascio del progetto beneficiario dei 20 milioni del Pnrr per il recupero dei borghi e vincitore del bando ‘Attrattività dei Borghi’.