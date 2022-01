PNRR, DE POLI CONDIVIDE L’APPELLO DI DI GIUSEPPANTONIO: “CONTRASTARE CARENZA SEGRETARI COMUNALI”

ROMA – “Bisogna intervenire per contrastare la carenza di segretari comunali nelle Amministrazioni, soprattutto nelle piccole realta’. E’ una questione fondamentale soprattutto in vista della partita per l’accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Chiediamo al Governo di intervenire e far fronte a questa situazione che rischia di impattare negativamente sulla vita delle comunita’ e dei cittadini”. Lo afferma il senatore questore e presidente nazionale dell’Udc, Antonio De Poli.

“Ho accolto l’appello del sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio, vicepresidente del Consiglio nazionale Anci. Si rischia l’immobilismo a livello operativo nei Comuni. La figura del segretario comunale è chiave e assume un’importanza cruciale ai fini del corretto espletamento della gestione complessiva dell’Ente e per il suo buon andamento. E’, infatti, un profilo che fornisce un supporto essenziale per guidare importanti settori dell’amministrazione. Il problema e’ ancora piu’ presente soprattutto nei piccoli Comuni in un momento di grande emergenza come quello attuale”.