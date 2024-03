PNRR DIGITALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: IL COMUNE DI SULMONA TRA I MIGLIORI

SULMONA – Il Comune di Sulmona (L’Aquila) è stato selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, all’interno di un ristretto numero di realtà virtuose, in fatto di gestione di progetti in materia di innovazione tecnologica, a valere sulle risorse Pnrr, in corso di ultimazione, e tra i migliori Comuni per best practices.

Stamattina, per questo motivo, il Comune ha preso parte ad un tavolo di confronto nazionale, collegandosi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, al fine di riportare e condividere l’esperienza delle attività poste in essere nella gestione e attuazione dei diversi progetti. L’iniziativa contribuisce alla creazione di una comunità nazionale di best practices, partendo dalla condivisione di esperienze, prospettive e soluzioni per consolidare i processi di innovazione degli Enti Locali.

“Mi compiaccio di questo importante risultato conseguito dal Comune e ringrazio il personale impegnato nella gestione e attuazione dell’innovazione tecnologica, che grazie al suo prezioso operato ha reso possibile questo risultato. E’ motivo di orgoglio il fatto che il Comune di Sulmona sia annoverato tra le realtà migliori per best practices”. Lo ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Di Piero.