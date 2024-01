PNRR E AGRICOLTURA: BANDO DELLA REGIONE DA 14 MILIONI DI EURO PER MACCHINARI DI PRECISIONE

L’AQUILA – Supportare investimenti per l’acquisto di macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, sostituire i veicoli agricoli fuoristrada inquinanti con mezzi a zero emissioni e innovare i sistemi di irrigazione e gestione delle acque destinate a usi irrigui. Sono questi gli obiettivi del bando promosso dalla Regione Abruzzo, in particolare dall’Assessorato all’Agricoltura, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di fornire un sostegno concreto alle imprese che intendano investire in innovazione e digitalizzazione.

La dotazione finanziaria è di 14 milioni seicento mila euro; la domanda di sostegno dovrà essere presentata entro e non oltre il 26 marzo 2024. Il finanziamento sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale con aliquota pari al 65% dei costi ammissibili, elevata all’80% per i giovani agricoltori. Il limite di spesa è di 35 mila euro, 70 mila euro per la sostituzione dei veicoli. I beneficiari del bando sono le imprese agro-meccaniche, le micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni.

Basata sulla raccolta e l’interpretazione dei dati, l’agricoltura di precisione mira

a migliorare l’efficienza, la produttività e la sostenibilità delle attività agricole. L’obiettivo è quello di utilizzare tecnologie sempre più all’avanguardia, come l’internet delle cose (IoT), intelligenza artificiale (AI), robotica, droni e sensori, per ottenere una gestione ottimale delle colture

Tra gli strumenti più innovativi ammessi a finanziamento, i droni dotati di tecnologia multispettrale: equipaggiati con sensori che rilevano la luce riflessa dalle piante in varie lunghezze d’onda, consentono di ottenere informazioni dettagliate sullo stato di salute delle coltivazioni e sulla loro crescita.

Oltre ai droni, il bando prevede l’acquisto di dispositivi e macchine di supporto come i sistemi di sensori in campo, le stazioni meteo, gli strumenti e i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei prodotti; inoltre, si potranno acquistare dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, veicoli a guida automatica progettati per il trasporto di merci e i sistemi di convogliamento e movimentazione dotati di riconoscimento dei pezzi.

Il bando, inoltre, prevede l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l’utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l’uso dei fertilizzanti, al fine di migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l’ambiente.

“Si tratta di una misura molto attesa da tutto il settore – dichiara il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – che permetterà alle aziende abruzzesi di puntare su innovazione e sostenibilità ambientale. Le tecnologie di ultima generazione – continua Imprudente – saranno strumenti fondamentali per sostenere la competitività della nostra agricoltura e renderla sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale. Il mercato dell’agricoltura 4.0, della connessione dei macchinari e dei sistemi di monitoraggio da remoto delle coltivazioni – continua – nel 2022 in Italia ha sfiorato i 2 miliardi di euro, crescendo di un terzo rispetto all’anno precedente: un dato che rende evidente come contributi, impegno e progettualità debbano convergere con sempre maggiore convinzione su ricerca e innovazione tecnologica affinché il comparto agricolo diventi sempre più moderno, produttivo e sostenibile. “Ci troviamo di fronte a un settore di vitale importanza – conclude il vice presidente – per il quale la Regione Abruzzo ha previsto investimenti sempre più consistenti, sia nell’ambito dello sviluppo rurale che del Pnrr.” (REGFLASH) US 240112